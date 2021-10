Minder administratie? Graag!

Vraag het een politieagent. Een leerkracht. Een verpleegkundige of een ZZP’er. Vraag hen wat zij het leukste onderdeel van hun werk vinden. Met een beetje geluk zullen zij je bevlogen vertellen over wat ze iedere dag doen. Hoe zij mensen helpen, problemen oplossen. Kinderen dingen leren, of simpelweg het werk doen waar zij altijd al van gedroomd hebben, waar ze zo gelukkig van worden. Als je hen vervolgens vraagt welk onderdeel van hun werk zij minder leuk vinden, zie je waarschijnlijk al snel de gezichten betrekken. De administratie. Een noodzakelijk kwaad, maar voor bijna niemand nou direct het meest favoriete klusje. Een klusje dat ook nog eens behoorlijk wat tijd op kan slokken.

Belangrijk, maar lang niet altijd leuk

Dat het belangrijk is om een goede administratie bij te houden, dat weten we allemaal wel. Ook al zijn we op bepaalde punten een beetje doorgeslagen, weten we allemaal ook best wel dat het zinvol is om vast te leggen wat we gedaan hebben, of welke kosten we gemaakt hebben. Het houdt ons werk, ons leven, overzichtelijk en zorgt ervoor dat het geen zooitje wordt in de wereld.

Maar vinden we het leuk om een groot deel van ons werkzame leven een administratie bij te houden van wat we in die andere uren gedaan hebben? Nee, dat meestal niet. Veel mensen geven zelfs aan dat het bijhouden van de administratie ervoor zorgt dat zij minder tijd kunnen steken in dat wat zij echt belangrijk vinden in hun beroep. Zonde, eigenlijk.

Kan het ook anders?

Die administratie, daar zit je in de meeste gevallen nu eenmaal aan vast. Alhoewel het soms wat minder kan, zal hij doorgaans toch moeten worden bijgehouden. Maar wist je dat dit lang niet altijd meer handmatig hoeft? Dankzij slimme systemen kunnen we dit steeds vaker ook (deels) automatisch doen.

Een goed voorbeeld hiervan is de kilometerregistratie. Verplicht, meestal, wanneer je tijdens je werk gebruik maakt van een auto, maar zeker geen geliefd klusje. De tijd dat dit handmatig moest gebeuren ligt echter achter ons.

Door auto’s te voorzien van GPS en de juiste software kan deze rittenregistratie namelijk volledig automatisch plaatsvinden. Alle gegevens die in de auto worden verzameld worden omgezet in een administratie die niet alleen intern te gebruiken valt, maar ook aan de eisen van de Belastingdienst voldoet. Zonder er tijd aan kwijt te zijn, zonder ergernis. De verwachting is dat dit soort ontwikkelingen zich meer en meer zullen aandienen, zodat we meer en meer onze administratie (deels) automatisch kunnen bijhouden. Mooie ontwikkeling!