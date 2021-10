Fairphone 4: Nieuwe smartphone nog duurzamer

Fairphone is een merk welke al even is te vinden op de markt en welke de concurrentie aangaat tussen techgiganten als Huawei, Oppo, OnePlus, Samsung en Apple. Vooral de concurrentie als het gaat om de duurzaamheid.

Fairphone 4

Fairphone is uniek en richt zich op duurzaamheid. De nieuwe Fairphone 4 is een nieuwe smartphone welke beschikt over modulaire onderdelen. Hierdoor is het mogelijk om delen te vervangen of te upgraden. Dat betekent dat je elk gedeelte apart kunt upgraden en je de levensduur en toekomstbestendigheid van je telefoon steeds verlengt. Voordelen voor de duurzaamheid en vooral het mileu.

Fairphone 4 is het nieuwe toestel, dat eind deze maand in de winkel verschijnt. De nieuwe Fairphone 4 beschikt over een 6,4-inch Full HD+ scherm en heeft onder de motorkap de beschikking over een Qualcomm Snapdragon 750G processor.

Beschikbaarheid Fairphone 4

De Fairphone 4 zal verschijnen in een tweetal uitvoeringen: 6GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen voor 579 euro, en 8GB werkgeheugen en 256GB opslaggeheugen voor 649 euro.

Vanaf 25 oktober 2021 is de nieuwe Fairphone 4 te bestellen bij Fairphone zelf of bij de providers.