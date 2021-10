Welk soort telefoonhoesje heb je nodig?

Smartphones zijn er tegenwoordig in vele soorten en maten. Ook worden ze steeds kwetsbaarder met grote schermen en dunne randen. Uiteraard wil je de smartphone goed beschermen tegen beschadigingen vuil of krassen.

Een telefoonhoesje beschermt je telefoon tegen vuil, krassen of juist voor valschade. Er zijn voor elk type bescherming verschillende hoesjes te verkrijgen welke allemaal zo zijn voor- en nadelen hebben. In dit artikel leggen we uit welke verschillende soorten telefoon hoesjes er zijn.

Er zijn enorm veel verschillende soorten hoesjes op de markt te verkrijgen. Het gaat hierbij van book cases, back covers tot hoesjes met valbescherming. Laten we beginnen met een bookcase.

Bookcase

Zoals de naam al aangeeft is een bookcase een hoesje welke rondom je smartphone zit en opent als een boek. Vaak is er ruimte voor het opbergen van verschillende pasjes in de smartphone.

Een groot voordeel van een bookcase is de bescherming van de gehele achterzijde, zijkant en voorzijde en uiteraard de mogelijkheid tot het opbergen van verschillende pasjes. Ook zijn er varianten te verkrijgen welke beschikken over een ingebouwde standaard.

Back cover

Een back cover is een populaire versie welke alleen de achterkant en meestal ook de zijkanten van je telefoon zal beschermen. Hierdoor blijft de compactheid van de smartphone behouden en zie je vaak nog het design. Nadeel is wel dat er geen bescherming is voor de voorzijde van de smartphone – al is dit probleem op te lossen met een screenprotector. Back covers zijn vooral populair vanwege het compacte ontwerp en de beschermingen rondom de zijkanten en kwetsbare hoeken van de smartphone.

Bumper case

Een veel gebruikte bescherming voor de smartphones is de bumpercase, hiermee komt er rondom de rand een bumper. Groot voordeel van een bumpercase is dat vooral het design van de goed zichtbaar blijft van de smartphone.

Hoesjes met valbescherming

Mocht je de telefoon gaan gebruiken in kwetsbare omgevingen zoals in de bouw is een hoesje met valbescherming aangeraden. Veel hoesjes met valbescherming kan je gerust van een aantal meter hoogte op de grond laten vallen. Nadeel is wel dat een hoesje met valbescherming de smartphone flink dikker zal maken. Voor het scherm is in de meeste gevallen nog wel een stevige screenprotector vereist. Een goed voorbeeld zijn de hoesjes van Otterbox welke beschikken over stevige bescherming.

Voor alle type hoesjes is er meer dan voldoende keuze in de kleur, materiaalgebruik en functionaliteiten. Het aanbod is enorm waardoor er altijd wel een geschikt hoesje is te vinden in het assortiment.