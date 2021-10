OnePlus 9RT: Smartphone voorzien van Snapdragon 888

OnePlus heeft een nieuwe smartphone op de markt gebracht. Het gaat hierbij om de nieuwe OnePlus 9RT welke is voorzien van een krachtige Snapdragon 888 chipset.

OnePlus 9RT

Het toestel beschikt over een 120Hz-amoled display met een formaat van 6,62 inch, in vergelijking met de reguliere OnePlus 9 beschikt de 9RT over een iets groter scherm. De resolutie is met 2.400 x 1.080 pixels identiek.

Onder de motorkap van de OnePlus 9RT zit er een krachtige Snapdragon 888 chipset welke is voorzien van een grotere heatsink. Hierdoor is er tot 20% meer koelvermogen aanwezig.

Het camerasysteem bestaat uit een f/1.8-hoofdlens van 50 megapixel (Sony IMX766), samen met een 16MP-ultragroothoeklens (f/2.2) en een 2MP-macrocamera.

Momenteel wordt de 9RT enkel in China uitgebracht. Of we de smartphone ook naar Europa zullen gaan zien is vooralsnog onduidelijk.