Polkadot (DOT): Binnenkort langverwachte “parachains” lancering

Polkadot (DOT) is een blockchain project welke vooral qua technologie hoge verwachtingen zal geven. Na maanden van ontwikkelingen maakt Polkadot (DOT) zich klaar voor de langverwachte ‘parachains’ lancering. Ruim vijf jaar is er gewerkt aan totale Polkadot netwerk door de oprichters Robert Habermeier en Gavin Wood (medeoprichter van Ethereum).

5 years after the vision of a heterogeneous multichain framework was first outlined in the Polkadot Whitepaper, parachains are now ready to launch on Polkadot. Motion 118, to schedule the first auctions, has passed council & now gone to public referendum.https://t.co/8pt3aT4vO3

