Officieel: Apple-event oktober komt eraan op 18 oktober

Apple heeft zojuist bekendgemaakt dat er op maandag 18 oktober 19:00 Nederlandse tijd een nieuw Apple-event zal worden gehouden. Volgens de geruchten richt het nieuwe event zich op de Macbooks.

Volgens de uitnodiging is het thema voor het event ‘Unleashed’. Het voorgaande evenement richtte zich meer op de iPhones, iPads en Apple Watch.

Apple-event oktober 2021

Het event van volgende week zal waarschijnlijk grotendeels in het teken staan van nieuwe Macs. Naar verwachting gaat het om de MacBook Pro 2021.

Als we de geruchten mogen geloven zal de nieuwe MacBook Pro beschikken over een krachtige Apple M1X-chip. Het zou dan voor het eerst zijn dat de grootste MacBook Pro zal beschikken over een chip welke door Apple zelf is ontwikkeld.

Of er meer nieuwe producten zullen verschijnen is vooralsnog onduidelijk. Eerder geruchten gaan ook in op de nieuwe AirPods en mogelijk een Mac Mini welke beschikt over de M1X-processor.