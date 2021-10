Rico Verhoeven vs Ben Saddik: Gratis livestream en hoe laat is de wedstrijd?

Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik vechten vanavond in de GelreDome om de wereldtitel kickboksen voor zwaargewichten. Het gaat hierbij om de hoofdact van Glory Collision 3 en zal het laatste gevecht van de avond zijn. Uiteraard is het gevecht live te volgen. Het gevecht is op zaterdag 23 oktober. Oorspronkelijk zou Verhoeven het opnemen tegen landgenoot Alistair Overeem, maar vanwege een blessure is Ben Saddik de vervanging.

23 oktober 2021 Glory 79

De strijd tussen de twee is onderdeel van Glory Collision. Het evenement GLORY 79 is op zaterdag 23 oktober vanaf 18.00 uur. Het gevecht is via een pay-per-view ticket van Glory Collision 3 te bekijken. Voor een ticket betaal je 19,99 euro.

Hoe laat start het gevecht?

De starttijd van Collision 3 – waar Rico Verhoeven en Ben Saddik onder vallen start om 20:00. Echter zijn er meer wedstrijden. De wedstrijd van Jamal en Rico is pas tegen het einde van de avond, zo rond middernacht. Vanaf 20:00 starten eerst andere gevechten.

Het hoofdgevecht tussen Rico Verhoeven en Ben Saddik zal tussen 22:00 en 23:00 uur te zien zijn. Afhankelijk van de eerdere gevechten.

Waar te bekijken

Gratis livestream?

Glory Collision 3 is NIET op televisie te zien. Geen enkele zender in Nederland heeft de rechten, hierdoor is het gevecht alleen via Glory te zien. Uiteraard zijn er verschillende livestreams beschikbaar.

Op internet zijn er verschillende gratis livestreams te vinden welke de wedstrijd uitzenden. Uiteraard heb je altijd de mogelijkheid om een Pay Per View ticket aan te schaffen.