Wat zijn NFTs? nieuwe technologie en enorm populair

NFTs is de afgelopen tijd enorm populair en de nieuwe cryptocurrency trend van de afgelopen maanden. Ze zijn interessant voor verzamelaars en cryptocurrency-fans, maar is er wel een toekomst aan digitale objecten?

Wat zijn NFT’s?

NFT’s ook wel bekend als non-fungible tokens zijn digitale objecten op de blockchain welke voor een bezit kunnen gelden of voor de handel. NFT’s kan je het beste zien als een digitaal verzamelobject. De laatste maanden is er enorm veel interesse in de nieuwe technologie. Meer technologienieuws is te lezen via Technerds.

Non fungible tokens zijn unieke digitale assets die niet gerepliceerd kunnen worden. Hiermee is een NFT een uniek item, welke in de blockchain is vastgelegd. NFT’s zijn voor meerdere doelen van toepassing, maar momenteel is de trend vooral gericht op digitale kunst en verzamelobjecten. Inmiddels sluiten steeds meer bedrijven zich aan op de NFT markt waardoor ook bijvoorbeeld artiesten of sportclubs eigen NFT’s op de markt brengen welke voor miljoenen worden verhandeld.

Techniek

NFT’s zijn momenteel op meerdere blockchains toegepast, vooralsnog het populairste platform is gericht op Ethereum. Op de blockchain heeft niemand de mogelijkheid om een eigendom van een NFT te veranderen of een NFT opnieuw te creëren. Een NFT is door iedereen te bekijken maar heeft maar één bezitter. Het digitale opject is niet het belangrijkste – vooral het bestaan als digitaal object maakt de NFT’s uniek en daarin z it gelijk de waarde van een NFT.

CryptoKitties

In 2017 waren de CryptoKitties een van de eerste NFT-projecten welke enorm veel aandacht hebben gekregen. Het spel is gebouwd op de Ethereum blockchain laag met als doel om online virtuele katten te kunnen verzamelen, fokken en uitwisselen. In 2018 betaalde iemand 600 Ethereum voor een digitaal object. Inmiddels hoor je vrijwel niemand meer over CryptoKitties.

Voorbeelden van NFT

Het meest populaire voorbeeld van een NFT is het NFT-kunstwerk van Beeple welke voor ruim 69 miljoen dollar is verkocht. Momenteel zijn NFT-objecten als CryptoPunks enorm populair.

CryptoPunks bestaat uit een collectie van 10.000 unieke CryptoPunks welke via een algoritme zijn gemaakt. Hierdoor zijn alle 10.000 CryptoPunks uniek. De prijs van enkele CryptoPunks zijn inmiddels opgelopen tot in de miljoenen euro’s.

De waarde is vooral omdat het onmogelijk is om een exemplaar te vervalsen. Hierdoor zijn het ideale verzamelitems. Inmiddels zijn vooral de CryptoPunks echter verzamelitems. Inmiddels heeft veilinghuis CryptoPunks 9 virtuele CryptoPunks weten te verhandelen. Voor 9 virtuele poppetjes is er ruim 16,9 miljoen dollar betaald.

Ook zijn er voorbeelden als Bored Ape Yacht Club, Doodles, Cool Cats NFT en CyberKongz welke de afgelopen maanden behoorlijk in populariteit is toegenomen.