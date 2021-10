GTA Trilogy-remaster verschijnt op 11 november

Rockstar Games zal op 11 november de nieuwe digitale versie van Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition uitbrengen. De nieuwe versie zal uitkomen voor de PC, PlayStation 5 en PlayStation 5. Op 7 december zal er een fysieke versie verschijnen voor de PlayStation 4 en Xbox-consoles. Of er ook een digitale versie komt voor de Xbox Series-consoles, is nog niet duidelijk.

Rockstar laar weten dat de nieuwe versie beschikt over vele verbeteringen waaronder verbeterde omgevingen en lichteffecten. Ook zijn de textures in hogere resolutie. Verdere details zijn vooralsnog niet vrijgegeven.

De nieuwe bundel beschikt over een drietal games waaronder Grand Theft Auto III, Vice City en San Andreas. Zo verschenen de games in 2001, 2002 en 2004.

Beschikbaarheid

