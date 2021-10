CoinMarketCap-hack zorgt voor lek van ruim 3,1 miljoen e-mailadressen

CoinMarketCap, een populaire site waar de prijzen van cryptocurrency zijn te volgen, is naar verluidt slachtoffer geworden van een hack. Hierdoor zijn er ruim 3,1 miljoen e-mailadressen publiek verschenen.

Hack

Op verschillende hackforums zijn de e-mailadressen aangeboden. Have I Been Pwned, een website waar gebruikers kunnen controleren of data is gestolen, heeft de hack ontdekt en toegevoegd aan het detectieplatform.

Het bedrijf heeft inmiddels laten weten dat de hackers geen toegang hebben gekregen tot wachtwoorden en persoonlijke gegevens. De lijst van gegevens komt overeen met de lijst van gebruikers welke zich bevinden op het platform.

CoinMarketCap maakt echter ook duidelijk dat er alleen e-mail adressen gestolen zijn. Wachtwoorden van gebruikers zouden vooralsnog veilig zijn. Het bedrijf gaat een onderzoek starten.

Via de site is HaveIBeenPwned.com is het mogelijk om te controleren of je gegevens zijn gelekt. Mocht dit inderdaad zo zijn dan is het advies om je wachtwoord zo snel mogelijk te veranderen.