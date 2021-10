Sony onthult nieuwe Xperia PRO-I smartphone met 1-inch camerasensor

De nieuwe smartphone van Sony beschikt over behoorlijke specificaties als het gaat om de cameramodule. De nieuwe Sony Xperia PRO-I is het nieuwe topmodel als het gaat om de camera functionaliteiten op een smartphone. De Xperia Pro-I heeft met zijn 1-inch sensor één van de grootste camerasensoren tot nu toe in smartphones.

Sony Xperia PRO-I

De camerasensor van de Sony Xperia PRO-I is volgens het bedrijf exact dezelfde als in de RX100 VII systeemcamera. Wel is de sensor aangepast voor het gebruik voor de smartphones. Hierdoor gebruikt de 24mn-lens in het toestel niet de gehele capaciteit en zal er slechts 60 procent van de sensor gebruikt worden. Er is ook een fysieke sluiterknop aanwezig om foto’s en video’s te maken.

De Xperia Pro-I heeft verder de beschikking over een 120Hz-oledscherm met een resolutie van 3840 bij 1644 pixels. Het formaat is met zijn 6,5-inch behoorlijk groot, al heeft de smartphone wel een iets smaller beeldformaat van 21:9.

De Xperia Pro-I draait op de nieuwste Qualcomm Snapdragon 888-chip, heeft 12GB werkgeheugen en 512 GB opslagruimte.

Beschikbaarheid

Met zijn 1799 is de adviesprijs behoorlijk aan de prijs. Sony zal de nieuwe Xperia PRO-I vanaf begin december verkopen.