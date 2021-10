Shiba Inu (SHIB) bijna meer waard dan Dogecoin

Na de populariteit van Dogecoin is nu vooral alle aandacht gericht op de nieuwe hype Shiba Inu. Het gaat hierbij opnieuw om een nieuwe meme coin welke enorm populair is.

Wie een jaar geleden 100 euro in Shiba Inu investeerde, heeft nu een enorm rendement weten te behalen. Inmiddels is Shiba Inu goed voor een totale marketcap van ruim 30 miljard dollar.

Hype Shiba Inu

De koers van Shiba Inu schoot als een raket omhoog begin oktober nadat Elon Musk een foto twitterde van zijn Shiba Ini-pup met de naam ‘Floki Frunkpuppy’ Met als resultaat een behoorlijke stijging voor Shiba Inu.

De Shiba Inu memecoin bereikte woensdag een nieuwe all-time high. Afgelopen maanden kocht een zogenoemde crypto whale voor ruim 10 miljoen dollar aan Shiba Inu munten.

Inmiddels heeft Shiba Inu bijna de marketcap waarde van Dogecoin bereikt. Als we kijken naar de laatste 7 dagen is SHIB met ruim 180 procent gestegen. De laatste 24 uur is SHIB goed voor 68 procent.

De naam Shiba Inu Coin verwijst naar de shiba inu, het Japans hondenras dat bij de aangehaalde internetmeme werd afgebeeld en dat als logo van Dogecoin dient.