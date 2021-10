Dit zijn de PlayStation Plus games van november 2021

Sony heeft de PlayStation Plus Games van november 2021 bekendgemaakt. PS VR bestaat 5 jaar! Om dat te vieren zullen er de komende maanden naast de twee PS4 en de PS5 game ook PS VR games toegevoegd worden.

November’s PlayStation Plus lineup is almost here. Knockout City, First Class Trouble, and Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning available November 2: https://t.co/BrLzGajCT8 pic.twitter.com/pztLohjfDU

— PlayStation (@PlayStation) October 28, 2021