Amazon Fire TV Stick vanaf 28 oktober beschikbaar als pre-order

Amazon brengt een nieuwe versie van zijn Amazon Fire TV Stick ook naar Nederland. De gadget heeft onder andere ondersteuning voor 4K-beelden, Dolby Atmos en Alexa.

Amazon Fire TV Stick

Onder de motorkap is er een krachtige quad-core chip aanwezig welke krachtiger is in vergelijking met zijn voorgangers. Er is er is een model dat 4K ondersteunt voor 64,99 euro en een versie geschikt voor Full HD welke verkocht zal worden voor 39,99 euro.

In de Verenigde Staten is de Amazon Fire TV Stick al enkele jaren te verkrijgen en een concurrentie voor de welbekende Chromecast.

Op Fire TV zijn apps te vinden als Netflix, Prime Video, Dinsey+ en vele lokale apps zoals Kijk, NLziet en Ziggo Go TV.

Prijzen en beschikbaarheid

De Fire TV Stick 4K Max kost 64,99 euro en voor de Fire TV Stick betaal je 39,99 euro. Vanaf 28 oktober start de pre-order via amazon.nl. Verzendingen starten vanaf 17 november.