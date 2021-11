Polkadot bereikt nieuwe all time high, Parachains veilingen starten 11 november

Polkadot (DOT) heeft gisteren voor het eerst de 50 dollar grens weten te bereiken – inmiddels heeft DOT een all time high weten te bereiken van ruim $54, goed voor een totale marketcap van 53 miljard dollar. In de afgelopen 7 dagen heeft DOT een stijging van 32 procent weten te bereiken.

Veilingen van Polkadot parachains

De nieuwe all time high van de koers van Polkadot is niet onverwacht, aangezien Polkadot op 11 november zal starten met de langverwachte parachain veilingen. Polkadot is een blockchain platform welke meerdere blockchains met elkaar zal verbinden. Ontwikkelaars kunnen ontwikkelen op een eigen parachain.

Er zijn een beperkt aantal parachains beschikbaar welke via een veilingen worden aangeboden. Op 11 november starten de eerste Polkadot-parachainveilingen, vervolgens is er elke week een nieuwe veiling. De parachains veilingen werken op basis van de DOT token.

Parachain veilingen

Parachains zijn beperkt beschikbaar op het netwerk, op het netwerk is er momenteel veel interesse om gebruik te maken van een parachain. Vanwege de hoge vraag is er gekozen om de parachains te veilingen aan de hoogste bieder. Deze veiling vindt plaats op 11 november, geïnteresseerden gebruiken voor de veilingen DOT.

De afgelopen maanden is er volop getest op het netwerk van Kusama, dit is het testnetwerk van Polkadot. Ook op Kusama was er maar een beperkt aantal parachains beschikbaar.