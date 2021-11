Volkswagen introduceert elektrische ID.5 en ID.5 GTX

Volkswagen heeft vandaag de nieuwe ID.5 op de markt gebracht. Het gaat hierbij om een elektrisch aangedreven auto met een aflopende daklijn. De ID.5 beschikt over een bereikt van maximaal 520km volgens de WLTP-norm.

ID.5

Qua variaties en opties zijn er voldoende mogelijkheden. Bij de aandrijving is er keus tussen achterwiel- of vierwielaandrijving. Ook zijn er drie opties van de motoren, hierbij gaat het om de volgende versies:

Pro-versie:128kW

Pro Performance :150kW

GTX-versie bedraagt: 220kW

Door de aflopende daklijn is de ID.5 iets gestroomlijnder dan de ID.4. Z’n Cw-waarde bedraagt 0,26, tegenover 0,28 in het geval van de ID.4. Beide auto’s beschikken over een bereikt van 520 kilometer volgens de WLTP-norm.

Verder zijn er eigenlijk weinig wijzigingen ten opzichte van de bekende ID.4. Wel is het nieuwe softwaresysteem aanwezig, de overige VW’s zullen deze update later over the air ontvangen.

Prijs Volkswagen ID.5

De nieuwe ID.5 komt volgend jaar op de markt. Voor welke prijs is vooralsnog onduidelijk.