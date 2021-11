Samsung Galaxy M22: Te verkrijgen in Nederland voor 239 euro

Met de Galaxy M22 lanceert Samsung een nieuw toestel in de M-serie. Het gaat hierbij om een smartphone welke beschikt over prima specificaties. Zo heeft de M22 de beschikking over een 6,4-inch HD+ sAMOLED display met een refreshrate van 90Hz.

Galaxy M22

De smartphone verscheen halverwege september en is inmiddels ook in Nederland te verkrijgen. De smartphone met 6,4-inch scherm en 5000 mAh accu krijgt een adviesprijs mee van 239 euro.

Onder de motorkap is er een MediaTek Helio G80-processor te vinden. Bijgestaan is er 4GB aan werkgeheugen en 128GB interne opslagcapaciteit.

48 megapixel quad-camera en een 5.000 mAh batterij

Op de achterzijde is een vierkant vormgegeven quad-camera systeem zichtbaar. Tevens beschikt de smartphone over een 5.000 mAh batterij met een oplaadcapaciteit van 25 Watt.