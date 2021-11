3 apps en websites die je helpen voordelig boodschappen te doen

Boodschappen worden met de dag duurder en duurder. Zo zouden we er het afgelopen jaar zelfs honderden euro’s extra aan kwijt zijn. Daarom loont het juist nu meer dan ooit om je eens te verdiepen in aanbiedingen en andere mogelijkheden om voordeliger boodschappen te kunnen doen. Hoe? We geven tips.

Online

Vandaag de dag regelen we steeds meer zaken in het huishouden online. Van het afsluiten van telefoonabonnementen tot bankieren en van het doen van grote aankopen tot de wekelijkse boodschappen. Maar juist dat laatste kan wel wat extra aandacht gebruiken. Zeker wanneer je de kosten een beetje wil drukken nu juist de prijzen de pan uit rijzen. Gelukkig kun je met de volgende drie apps, websites en functies heel gemakkelijk op de hoogte blijven van de beste aanbiedingen.

1. Online folders vergelijken

Vind jij het heerlijk om lekker in foldertjes te neuzen, op zoek naar de beste koopjes en leukste aanbiedingen? Dan hoeven we je natuurlijk niet te zeggen dat je hiermee enorm veel geld kunt besparen op je boodschappen. Zeker wanneer er 1+1 acties zijn op jouw favoriete producten die je groots kunt inslaan. Ideaal om in de voorraadkast of in de vriezer op te slaan. En toch zijn we een groot voorstander van de Nee-Nee sticker. Niet omdat we geen fan zijn van folders, maar omdat we liever voor de digitale versie gaan. Door online folders te vergelijken bespaar je namelijk een hoop papier én je hebt een veel duidelijker en breder overzicht van álle aanbiedingen van de meest uiteenlopende winkelketens. Benieuwd geworden hoe dat werkt? Bekijk hier maar eens de Dirk folder van volgende week.

2. Nieuwsbrieven en alerts

Zit het nog niet in je systeem om geregeld de aanbiedingen op te zoeken en te vergelijken en vergeet je daardoor altijd de leukste aanbiedingen? Dan kun je natuurlijk ook gewoon een geheugensteuntje inschakelen. Dat kan door notificaties van de online folderwebsite (of app) in te schakelen of door je aan te melden voor verschillende nieuwsbrieven van je favoriete supermarkten en andere winkels. Zo ben je altijd ruim op tijd op de hoogte van de aanbiedingen.

3. Too Good To Go

Een ontzettend leuke en duurzame manier om goedkoop eten te scoren is door de app van Too Good to Go te gebruiken. Deze app laat je namelijk elk moment van de dag zien welke supermarkten (maar ook andere zaken zoals bakkerijen, tankstations en hotels) producten over hebben. Producten die de volgende dag niet meer verkocht mogen worden, maar die wél nog prima te eten zijn vandaag of morgen. Los van het feit dat je op deze manier dus voedselverspilling tegengaat én ontzettend goedkoop uit bent (je krijgt namelijk een hele tas vol eten voor maar €4 à €5!), is het ook elke keer weer een hele leuke verrassing wat je allemaal krijgt. Geloof ons, het voelt keer op keer alsof je een leuk kerstpakket krijgt! Daarnaast leer je ook nog eens nieuwe producten kennen en word je op een leuke manier ‘gedwongen’ al improviserend nieuwe gerechten op tafel te zetten. Wij zijn fan!