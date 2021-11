Disney+ abonnement tijdelijk te verkrijgen voor 1,99 euro

Op 12 november is het Dinsey+ day. De dienst is op 12 november twee jaar actief. In de afgelopen maanden is de dienst enorm gegroeid qua leden en ook qua aanbod. Ter gelegenheid van hun verjaardag kunnen nieuwe leden een maandabonnement afsluiten van 1,99 euro.

Disney+ aanbieding

Normaal gesproken betaal je voor een abonnement op Disney+ 8,99 euro per maand, tot en met 14 november is het voor nieuwe abonnees mogelijk om een abonnement te nemen voor 1,99 euro per maand. De aanbiedingsprijs is alleen geldig voor de eerste maand, daarna betaal je weer 8,99 euro.

Op het platform van Disney+ is er tegenwoordig enorm veel content te vinden van Disney, National Geographic, Marvel, Star Wars, Fox en Star.

Van 8 tot en met 14 november is de aanbieding van toepassing en is het mogelijk om Dinsey+ de eerste maand te proberen voor 1,99 euro.