Bitvavo 1000 euro gratis handelen in cryptocurrency: Zo werkt het

Zowel Bitcoin als de altcoins bereiken record na record. Deze week hebben zowel Bitcoin als Ethereum een nieuwe All Time high weten te bereiken, hiermee is er een oplopende interesse richting cryptocurrency.

Bitvavo

De Bitvavo exchange is erg populair onder Nederlandse en Belgische crypto investeerders. Vooral vanwege de Nederlandse integraties met iDeal en de eenvoudige werkwijze.

Voor nieuwe gebruikers heeft Bitvavo een 1000 euro gratis handelen promotie, maar hoe werkt dit nou eigenlijk?

Bitvavo 1000 euro gratis handelen

Voor nieuwe gebruikers is er een tijdelijke actie welke het mogelijk maakt om tot 1000 euro gratis te handelen – hierbij is het mogelijk om de eerste 1000 euro zonder transactiefees te handelen.

Na het registeren van een account heb je de mogelijkheid om 1000 euro gratis te handelen. Deze promotie is voor 7 dagen gelid.

Iedere exchange berekend een transactie fee over iedere trade. Via de actie kan je hierdoor zonder aanvullende kosten de eerste stap zetten in cryptovaluta.

Bitvavo registreren

Registeren bij Bitvavo is eenvoudig. Je hoeft enkel een paar noodzakelijke gegevens in te vullen. Vervolgens krijg je een e-mail met een link, waarmee je het account kan bevestigen. Aangeraden is om direct de extra veiligheidsmaatregel 2FA te activeren.

Bitvavo stelt geen limieten aan het bedrag. Starten is al mogelijk vanaf 1 euro.

Meld je eenvoudig aan op Bitvavo

1000 euro gratis handelen

De eerste 1000 euro is voor nieuwe klanten volledig gratis zonder transactiekosten en fees. Hierdoor is het niet nodig om transactiekosten te betalen. Om gebruik te maken van de actie is het een vereiste om je te registreren via deze speciale link. Vervolgens krijg je automatisch de voordelen aan het account gekoppeld.

Maak gebruik van de actie: 1000 euro gratis handelen op Bitvavo