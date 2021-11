PlayStation 5 blijft voorlopig nog slecht te verkrijgen vanwege chiptekorten

De PlayStation 5 blijft vooralsnog beperkt te verkrijgen. Sony kampt nog altijd met flinke tekorten waardoor de verwachting voor het huidige fiscale jaar naar beneden is aangepast.

PlayStation 5

Het doel is aangepast van 16 naar 15 miljoen exemplaren. Dit is het nieuwe doel voor hoeveel consoles er voor april 2022 gemaakt moeten zijn. Sinds de lancering van de nieuwe PlayStation 5 is de voorraad enorm beperkt.

De reden voor het bijstellen van het productiedoel heeft te maken met verschillende problemen. Zo blijft het chiptekort aanhouden en zijn er problemen rondom het verschepen van de console.

Productieproblemen tot zeker volgend jaar

De productie problemen zullen naar verwachting zeker tot volgend jaar aanhouden. Veel chipmakers, waaronder het grote TSMC, verwachten dat de tekorten zeker tot in 2022 zullen aanhouden.

Niet alleen Sony kampt met problemen, ook andere tech fabrikanten kampen met flinke tekorten. Naast Sony heeft ook Nintendo problemen met de productie en levering van de nieuwe Nintendo console.

Bol.com voorraad

