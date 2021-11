Nintendo Switch OLED kopen? Bij deze winkels is er voorraad

De nieuwe Nintendo Switch OLED is enorm populair. Sinds 8 oktober is de nieuwe Nintendo Switch OLED te verkrijgen en is sinds de release echter beperkt te verkrijgen. Al sinds de release is de nieuwe OLED-versie slecht te verkrijgen.

Nintendo Switch met OLED-scherm

De Nintendo Switch beschikt over een OLED-scherm. Qua afmetingen is het model te vergelijken met de originele Nintendo Switch. Door dunnere randen en een nieuwe OLED-techniek is er een groter 7-inch scherm toegepast met betere kleuren en een hogere contrast.

Ook bevat de hybride console een LAN-poort, 64 GB systeemgeheugen en ingebouwde luidsprekers met verbeterde audio. Tot slot bevat de console een brede, verstelbare standaard.

Voorraad Nintendo Switch OLED

De Nintendo Switch OLED is vooralsnog beperkt te verkrijgen gezien de wereldwijde chiptekorten. Sinds de release op 8 oktober is de console vrijwel niet te verkrijgen.

De afgelopen weken zijn er verschillende leveringen binnengekomen bij diverse online winkels.

Voorraad notificatie bij Bol.com

Bij de eerdere levering verstuurde Bol.com vroegtijdig een notificatie zodra er een nieuwe voorraad online is verschenen. Het is aan te raden om een alert in te stellen op de site van Bol.com Je krijgt hiermee een bericht zodra er weer een nieuwe voorraad is aangekomen. Vul hier je mailadres in bij Bol.com