Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers flexibel kunnen werken?

Flexibel werken, daar gaan we meer en meer voor. Niet meer op vooraf vastgelegde tijden, maar met meer vrijheid om het werk zelf in te plannen. Niet meer altijd op kantoor, maar ook op plekken waar de medewerker op dat moment liever of beter zijn of haar werk kan doen. Het is aan de werkgever om dit te faciliteren en soms ook te stimuleren, want voor velen is het best even wennen. Door heldere afspraken te maken en te zorgen voor de juiste werkomgeving, zowel online als offline, kom je binnen ieder bedrijf echter een heel eind.

Maak gebruik van de cloud

Om flexibel te kunnen werken, is het noodzakelijk dat een medewerker altijd en overal toegang heeft tot de juiste software en bestanden. Om dit te realiseren moet er achter de schermen een compleet nieuwe manier van werken worden gebruikt, waar de meeste bedrijven al grote stappen in hebben gezet. Werken via ‘de cloud’ is op de meeste plekken al de normaalste zaak van de wereld. Dankzij Microsoft Azure en andere slimme oplossingen bevinden programma’s, bestanden en servers zich steeds minder vaak op een fysieke plek. Zij zijn online gezet, op een veilige manier, zodat iedereen vanaf de gewenste plek er toegang tot kan krijgen.

Zorg voor heldere afspraken en vertrouwen

Thuiswerken, dat staat voor sommigen nog steeds synoniem voor een verkapt dagje vrij. In sommige bedrijven zijn het vooral de managers die er dit idee op nahouden, en er niet op durven te vertrouwen dat hun medewerkers ook zonder hun toezicht aan het werk zullen gaan. In andere gevallen zijn het juist de medewerkers zelf, die hun werk niet zo serieus nemen.

Over het algemeen geldt echter dat we inmiddels bijna allemaal ervaring hebben met thuiswerken, en hier serieus mee omgaan. Een dagje stiekem wat anders doen, dat is echt een uitzondering, en managers die iedere minuut van de dag op je vingers willen kijken ook. Dankzij overleg via Microsoft Teams houden medewerkers onderling contact, en ziet een werkdag op een andere locatie dan kantoor er nauwelijks anders uit. Velen hebben zelfs het gevoel productiever te zijn!

De juiste apparatuur en benodigde software

Natuurlijk moet een werkgever ervoor zorgen dat medewerkers de juiste tools hebben om flexibel te kunnen werken. Een goede laptop of tablet, de juiste software. Maar ook een goede werkplek is een vereiste. Een medewerker zou, bij gebrek hieraan, altijd op kantoor terecht moeten kunnen. Ook een kleine bijdrage voor het inrichten van een thuiskantoor of de aanschaf van andere middelen die nodig zijn om flexibel aan de slag te gaan, is in de meeste gevallen geen overbodige luxe.