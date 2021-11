Black Friday 2021 bij bol.com start 19 november; dit moet je weten

Ook dit jaar is er weer Black Friday bij Bol.com. Net als de voorgaande jaren zijn er interessante aanbiedingen te verkrijgen bij Bol.com. Dit jaar is er net zoals de voorgaande jaren Black Friday bij verschillende Nederlandse webwinkels en fysieke winkels. Net zoals voorgaande jaren speelt ook Bol.com slim in op Black Friday. Niet met één dag welke in het teken staat van aanbiedingen, maar meerdere dagen interessante deals. Onderstaand de informatie en de dagen waarop je de aanbiedingen kan verwachten.

Wanneer is Black Friday 2021

Op vrijdag 27 november is het Black Friday. Bol.com en vele andere webwinkels starten eerder met de Black Friday periode. Bol.com start op 19 november.

Hiermee zijn er vanaf 19 november voor 8 dagen Black Friday aanbiedingen bij Bol.com. 19 november starten de aanbiedingen alleen in de Bol.com app. Vervolgens zijn de deals later ook te vinden op de site. Net als de voorgaande jaren zijn er per dag bepaalde categorieën.

Bekijk de actiepagina bij Bol.com

Uiteraard zullen wij de scherpe deals verder toelichten in de loop van de week. Naast Bol.com zijn er meerdere webshops zoals Amazon en Coolblue welke ook flink stunten rondom Black Friday.