Nintendo Switch tijdelijk te verkrijgen voor 281,88 euro + start Nintendo Black Friday sale

Veel bedrijven en webshops pakken behoorlijk groots uit met Black Friday. Ook Nintendo heeft zo interessante deals. Black Friday is van oorsprong een Amerikaanse feestdag, waarbij er de dag na Thanksgiving in het teken staat van hoge kortingen. Ook in Nederland is Black Friday tegenwoordig enorm populair.

Nintendo Switch console

Bij bol.com is de Nintendo Switch nu te verkrijgen voor 281,88 euro. In de week vanaf 18 november start Nintendo met een behoorlijke sale waarbij vrij veel games in de aanbieding zullen verschijnen.

Bekijk de console bij Bol.com voor 281,88 euro

Nintendo Switch games

De Black Friday sale van Nintendo bestaat uit meer dan 1000 games die met korting verkocht zullen worden in de Nintendo Switch eShop. Hierbij is een korting mogelijk tot 75 procent.

Welke games dat allemaal zijn, is nog even afwachten. Al is het inmiddels duidelijk dat er enkele interessante titels zijn te vinden zoals Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, FIFA 22 en New Super Mario Bros U Deluxe