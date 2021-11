OPPO A54s: smartphone met 50 megapixel-camera beschikbaar voor 219 euro

Oppo heeft met de A54s een nieuwe budgetsmartphone op de markt gebracht welke beschikt over interessante specificaties. De telefoon verschijnt met een prijs van 219 euro en heeft de beschikking over interessante specificaties zoals een opvallende 50 megapixel-camera.

OPPO A54s

De Oppo A54s is ook te verkrijgen in Nederland voor een bedrag van 219 euro en zal te verkrijgen zijn in de kleuren zwart en blauw. Opvallend is vooral de drievoudige camera, en dan vooral de 50 megapixel-hoofdcamera.

Oppo heeft de smartphone voorzien van een 6,52-inch scherm met een resolutie van 1600 bij 720 pixels. Aan de voorzijde is er een 8-megapixel camera te vinden. Verder heeft de smartphone de beschikking over een MediaTek Helio G35 chipset, 4Gb aan werkgeheugen en 128GB aan interne opslagcapaciteit.

Als het gaat om de smartphone is Android 11 aanwezig, waar Oppo de bekende ColorOS-laag op heeft toegepast.

Beschikbaarheid

