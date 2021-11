Het eindoordeel: iPhone 13

Het nieuwe vlaggenschip van Apple. Iedere september verwachten Apple fans dat het techbedrijf een revolutie teweegbrengt in de smartphone-industrie. Maar of liefhebbers het nu leuk vinden of niet, de nieuwste iPhone 13 is niet heel revolutionair.

Waarom niet iPhone 12S?

Veel gebruikers zijn van mening dat het slechts een verbeterde uitvoering is van de iPhone 12 Pro en dat de nieuwe modellen eigenlijk 12S genoemd zouden moeten worden. Zie hier een overzicht van alle iPhones. Hoe dan ook is het nieuwste model wel het beste wat Apple momenteel op de markt heeft gebracht. In dit artikel geven wij ons eindoordeel over het design en het ontwerp.

Design

De iPhone 13 Pro laat qua design weinig te wensen over. Net als bij de iPhone 12 heeft de smartphone een roestvrijstalen platte ontwerp met een matglazen achterkant. Hierdoor hebben beide modellen een vrij harde rand, waardoor deze niet heel lekker in de hand kan liggen. Natuurlijk is de Max voor veel (dames)handen gewoonweg te breed en vergeleken met concurrerende smartphones, zoals die van Samsung en Google doet de iPhone 13 Pro Max recht aan zijn naam, want breed is deze zeker.

De inkeping aan de voorkant

De inkeping waarin de luidspreker, camera en FaceID-sensoren zijn ondergebracht, is in tegenstelling tot de vorige iPhone 20% kleiner. Het kleinere formaat van de inkeping is behoorlijk merkbaar als je een model uit de 12-serie hebt om te vergelijken, maar hoewel het slechts een esthetische ingreep is (want softwarematig) is er weinig veranderd, zal het voor veel fans niet doorslaggevend zijn. De verwachtingen waren dan ook dat ze de gehele inkeping aan de voorkant van de smartphone zouden wegwerken.

Camera-eiland

Wat wel opvalt, is dat de cameralenzen en het complete camera-eiland aan de achterkant van de modellen merkbaar groter zijn geworden. Het techbedrijf heeft consequent de nadruk gelegd op het camerasysteem van de Pro-modellen. Je zou denken dat de fysieke afmetingen van alle lenzen zijn vergroot om de prestaties van de camera’s nog meer visueel te benadrukken.

Toch schuilt hier meer achter, want de nieuwe iPhone 13 serie is op camera-gebied bijna niet te vergelijken met de vorige iPhone en met de smartphones van zijn concurrenten. Niet alleen zijn de lenzen een stuk beter, maar voornamelijk de sensoren en de bijbehorende software. Macrofotografie, portretmodus beschikbaar voor film-stand en filmen in ProRes zijn stuk voor stuk functies die vorige iPhone modellen niet konden.

Conclusie

Het lijkt erop dat de nieuwe iPhone 13 niet nieuw oogt. Weer aangeboden in 4 modellen met allemaal ongeveer dezelfde afmetingen als de vorige iPhone zie je weinig verschil. Totdat je foto’s en films laat zien op de iPhone 13 Pro en Pro Max. Want ondanks dezelfde afmetingen is de kwaliteit van film en foto van de nieuwe iPhone ongeëvenaard. De nieuwe wereld die vastgelegd kan worden met gave functies, zoals macrofotografie en filmen in portretmodus, maakt de iPhone 13 uiteindelijk toch het vlaggenschip van Apple.