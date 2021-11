Xbox Series S voor flink goedkoper tijdens Black Friday bij Bol.com

Vorig jaar verscheen de Xbox Series X als ook de Xbox Series S. De Series S is een goedkopere spelcomputer welke vooral is bedoeld voor het gamen op een minder hoge resolutie. Normaal kost de console 299 euro, nu is de console voor 265 euro te verkrijgen.

Bekijk de aanbieding bij Bol.com voor 265 euro

Xbox Series S Black Friday aanbieding

Zeker in combinatie met de Xbox Game Pass, waarbij je veel games vanuit Microsoft gratis zal krijgen, is de Xbox Series S een aanrader.

Tijdens Black Friday is de Xbox Series S te verkrijgen voor een interessante prijs. Waar de Xbox Series X en zowel PlayStation 4 als PlayStation 5 nog altijd lastig te verkrijgen zijn.

Het nadeel is wel dat de console een all-digital console is. Dit betekent dat de games alleen digitaal te downloaden zijn.

De console is maar beperkt beschikbaar, waardoor de voorraad naar verwachting beperkt zal zijn.

Bekijk de aanbieding bij Bol.com voor 265 euro