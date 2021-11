Netatmo Slimme Koolmonoxidemelder inmiddels te verkrijgen

Vanaf 16 november is de nieuwe slimme koolmonoxidemelder van Netatmo te verkrijgen in de Nederlandse winkels. De nieuwe slimme koolmonoxidemelder zal je op tijd waarschuwingen als het koolstofmonoxidegehalte in jouw ruimte te hoog wordt.

Netatmo Slimme Koolmonoxidemelder

De slimme koolmonoxidemelder van Netatmo meet realtime het koolstofmonoxidegehalte van de ruimte waar het apparaat geïnstalleerd is. Bij een concentratie van 50 PPM of meer zal er een melding ontvangen. Wanneer het PPM niveau na 30 minuten nog niet onder de 50 is te vinden zal er een alartm afgaan.

Normaal gesproken wordt 800 PPM gezien als extreme blootstelling en 100 PM als milde blootstelling. Hiermee geeft de Netamo Koolmonoxidemelder tijdig een melding. Het alarm zal een geluid produceren van 85dB.

De slimme koolmonoxidemelder van Netatmo werkt op een batterij welke 10 jaar meegaat. Na 10 jaar dien je wel het gehele product te vervangen. De sensoren hebben na 10 jaar sporen van slijtage. De Slimme Koolmonoxidemelder van Netatmo werkt zonder elektrische aansluiting en kan snel worden geïnstalleerd.

Beschikbaarheid

De slimme koolmonoxidemelder wordt vanaf 16 november aangeboden in de Nederlandse winkels voor een bedrag van 99,99 euro.