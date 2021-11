Black Friday 2021 bij Bol.com van start gegaan – Bekijk de aanbiedingen

Black Friday is op 26 november 2021 – al zijn de meeste webshops inmiddels al begonnen met de eerste acties. Het koopjesfestijn is dit jaar weer begonnen en het is mogelijk je slag te slaan bij een groot aantal winkels. Ook Bol.com is weer actief en heeft inmiddels al de nodige Black Friday-deals gepubliceerd.

Black Friday 2021 bij Bol.com

De aanbiedingen zijn begonnen! Je kunt nu al terecht Bol.com voor de Black Friday deals. Vanaf 19 november tot 29 november zijn er Black Friday deals.

Elke dag kun je nieuwe aanbiedingen vinden op Bol.com.

Veel aanbieding

Er is een flinke hoeveelheid producten welke tijdens de Black Friday periode goedkoper zijn. Vandaag zijn er onder andere vele Lego sets welke flink goedkoper zijn. Zo is bijvoorbeeld de LEGO Technic Lamborghini van €379,99 nu te verkrijgen voor €279,99. Of de Xbox Series S welke nu voor €265 is te verkrijgen – goed voor een korting van bijna €40

Bekijk alle Black Friday 2021 aanbiedingen op de site van Bol.com

Topdeals

Enkele topdeals:

Wanneer begint Black Friday?

Black Friday is in Nederland niet meer een evenement welke is gericht op één dag. De gehele maand november en vooral rondom Black Friday zijn er aanbiedingen te vinden. Op 27 november zullen er wel enkele exclusieve aanbiedingen verschijnen op de site van Bol.com.