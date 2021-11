Spaarrente of toch naar moderne oplossingen?

Het is inmiddels geen geheim dat de spaarrente steeds meer onder druk staat. In vergelijking met een aantal jaar geleden is de spaarrente stevig gedaald. Vele banken hanteren momenteel een negatieve spaarrente. Welke nieuwe ontwikkelingen zijn er aanwezig als alternatief op de spaarrente?

In Nederland blijft de spaarrentes dalen maar zien we een stevige stijging van prijzen van goederen en diensten. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de inflatie uitgekomen om 3,4 procent in vergelijking met een jaar eerder.

Centrale banken houden vooralsnog vol dat de hoge inflatie een tijdelijk fenomeen is. Zo neemt de Europese Centrale bank voorlopig geen extra maatregelen om de prijsstijgingen af te remmen.

Als we kijken naar de spaarders is vooral het gat tussen de huidige inflatie en spaarrente enorm groot. Hierdoor is de koopkracht van spaargeld hard aan het afnemen en is je geld steeds minder waard aan het worden.

Welke alternatieven zijn er?

Inmiddels zijn er enorm veel nieuwe ontwikkelingen. Sterk opkomend is cryptovaluta. Als we kijken naar Bitcoin is er de laatste jaren een stevige opkomende trend zichtbaar als het gaat om de waarde. Uiteraard is het beleggen in cryptovaluta niet zonder risico’s en blijft er altijd een risico aanwezig.

Sinds begin dit jaar zien we een stevige stijging als het gaat institutionele bedrijven welke meer en meer richting Bitcoin en overige cryptovaluta stappen. Een goed voorbeeld is MicroStrategy welke in de laatste maanden enorm veel Bitcoin heeft bijgekocht. Ook investeringsfondsen bewegen meer richting Bitcoin, Ethereum en overige cryptovaluta.

Risico

Net als andere valuta hebben ook Bitcoins een koers. Die wordt alleen niet gereguleerd of gecontroleerd, zoals bij gewone munteenheden wel het geval is. Je kan hierdoor zelf beoordelen of je Bitcoin voor de langere termijn wil gaan behouden. Uitgaande van de risico’s is het goed om te starten met misbaar geld. Maar de vele investeringsfondsen welke geld verspreiden richting cryptovaluta is positief voor de toekomst.

Ook zijn er verschillende staking coins welke een waarde vasthouden van één dollar. Zo zijn er ook cryptocoins waarbij je interessante rewards kan ontvangen bij het staken / vasthouden – vastzetten van munten.

Als alternatief op de dalende spaarrente is het goed om je te verdiepen in cryptovaluta en andere innovaties welke recent in opkomst zijn gekomen. Zo zijn er tegenwoordig meerdere wegen tegenopzichten van het traditionele sparen. Uiteraard zijn er wel risico’s aan verbonden.