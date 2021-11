Voordelen van werken in de cloud?

Door de huidige pandemie is het werken in de cloud in een versnelling geraakt. Vanuit de verplichte thuiswerksituatie zijn veel bedrijven enorm snel richting een hybride werksituatie gegaan of volledige remote. Uiteraard brengt dit verschillende technische beperkingen met zich mee en is er voor veel bedrijven nog veel werk te verzetten.

Werken in de cloud heeft vele voordelen. Zo is het voor samenwerken niet meer nodig om vanuit dezelfde meetingsroom of locatie te werken. Ook opties als digitale whiteboards zijn tegenwoordig prima in de cloud te vinden – waarbij eenvoudig samenwerken centraal staat. Voordelen werken in de cloud? lees snel verder.

Samenwerken

Voorheen was het vrij gebruikelijk om een document als bijlage te verzenden – hierdoor ontvangt iedereen een kopie. Uiteindelijk zijn er een tal van versies welke alleen beschikken over eigen feedback en aanpassing. Werken in de cloud maakt samenwerken eenvoudiger waarmee je direct in hetzelfde document zal werken. Hierdoor stuur je geen documenten meer rond, maar een eenvoudige link welke is te vinden in de cloud. Hierdoor is het direct mogelijk om aanpassingen te verwerken zonder een nieuwe versie te versturen.

Wat is werken in de cloud?

Werken in de cloud betekent dat programma’s en gegevens op elke locatie en op ieder apparaat te bereiken zijn. Ook het delen van bestanden is eenvoudig, en vaak betaal je als bedrijf alleen voor wat er gebruikt zal worden.

Computer op kantoor?

Waar het voorheen meer gericht was op een uitzondering moeten we nu veelal verplicht thuiswerken. Hierdoor heb je geen toegang meer tot de vaste zakelijke computers. Maar is het wel nodig?

Werken in de cloud geeft direct toegang tot alle bestanden, apps en interne websites. Hiermee is het mogelijk om overal snel en flexibel te werken. Hierdoor is er geen beperking meer op de locatie en is het voor medewerkers mogelijk om snel en flexibel te werken – waarmee je als bedrijf prima flexibel kan reageren op de huidige regels. Volledig thuiswerken is geen probleem, als ook in een hybride vorm op kantoor. Via een cloud werkplek is het mogelijk om meerdere situaties eenvoudig te ondersteunen.

De grootste cloud computing diensten draaien op beveiligde datacenters in een wereldwijd netwerk. De providers upgraden regelmatig naar de nieuwste, snelste en beste computer hardware. In vergelijking met een eigen datacenter is werken in de cloud voordeliger en ook efficiënter.

Er zijn tal van voordelen maar wellicht de belangrijkste;

Altijd en overal werken in de cloud – alleen internet is een vereiste.

Makkelijk opschalen of afschalen, ook als het gaat om resources, toegang en capaciteit

Hogere tevredenheid en productiviteit

Geen investeringen gericht op lokale servers

Wel zijn er een aantal nadelen. Werken in de cloud richt zich op internet en connectiviteit. Zonder een goede internet of geen internet connectiviteit is werken in de cloud lastig. Vooral als er storingen zijn met het internet geeft dit wel eens lastige situaties. Al zijn internet storingen tegenwoordig een uitzonderingen en zijn er mogelijkheden om volledig offline te werken.