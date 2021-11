Tips voor de aanschaf van een nieuwe laptop

Ben je op zoek naar een nieuwe laptop? Zie jij door alle keuze door de bomen het bos niet meer? Lees dan hier wat jij moet bedenken bij het kiezen vaan nieuwe laptop.

Budget

Wil jij graag een nieuwe laptop, maar wil jij niet te veel geld kwijt? Dan is een Refurbished laptop een goede optie. Een Refurbished laptop is een gebruikte laptop. Het onderscheidt zich van een tweedehandse laptop, omdat een refurbished laptop gecheckt wordt voordat het opnieuw wordt verkocht. De data wordt verwijderd en eventuele mankementen worden opgelost. Hierdoor is de laptop bijna als nieuw. Bij Alpha shop worden er alleen Refurbished laptops verkocht van HP en Dell om ervoor te zorgen dat je refurbished laptop de hoogste kwaliteit heeft.

Formaat

Een belangrijke filter bij het zoeken naar een laptop is het formaat. Als jij vaak je laptop onderweg gebruikt is het slim om een kleiner formaat te kiezen. Als je vooral thuiswerkt kan je kiezen voor een groter beeldscherm. Hierdoor krijg jij minder last van je ogen. Als je veel buiten huis werkt, maar ook thuis kan je thuis eventueel een extra beeldscherm aansluiten.

Photoshop

Als je veel gebruik maakt van Photoshop kies dan voor een laptop met een Full HD scherm en goede videokaart. Bij een laptop is het ten opzichte van een desktop computer niet mogelijk om een nieuwe videokaart in je laptop te stoppen. Daarom is het belangrijk om hierop te letten. Ook als je wilt gamen op jouw computer is een goede videokaart belangrijk.



Snelheid

De meeste laptops hebben een werkgeheugen van minimaal 4GB. Dit is snel genoeg als je af en toe e-mailt, internet en andere programma’s gebruikt. Als je regelmatig meer dan 10 internettabbladen open hebt staan is 4GB te weinig. Je laptop zal dan heel langzaam werken. Je kunt dan beter kiezen voor een werkgeheugen van 6GB of 8GB. Je kunt bij sommige laptops het werkgeheugen uitbreiden door een kliksysteem. Let op: dit kan niet bij elke laptop. Check dit daarom van tevoren als je de mogelijkheid wilt behouden om het werkgeheugen in de toekomst uit te breiden. Dit kan je laten doen door een reparatiebedrijf of de winkel waar je de laptop hebt gekocht.



Batterij

Hoelang de batterij van jouw laptop mee moet gaan is afhankelijk van wat je met je laptop wilt doen. Als jij vaak buitenhuis op plekken werkt zonder oplaadopties is het belangrijk om een laptop te nemen die een batterij heeft die lang meegaat. Als back-up is een externe batterij handig om aan te schaffen.

Heb je nog twijfels over welke laptop jij moet aanschaffen? Laat je dan adviseren door de aanbieder.