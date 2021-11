Samsung Galaxy A03 beschikt over 6,5-inch Infinity-V-scherm

Samsung heeft de eerste detailsĀ gepubliceerd voor de nieuwe Galaxy A03 smartphone. De A03 moet de bestaande Galaxy A03 gaan opvolgen.

Samsung Galaxy A03

Het nieuwste model van Samsung zal beschikken over een 6,5-inch Infinity-V scherm welke goed is voor een resolutie van 720p. Het toestel heeft zelf de afmetingen van 164,2 mm x 75,9 mm x 9,1 mm.

Aan de achterkant heeft het toestel een primaire camera van 48 MP en een dieptecamera van 2 MP. Hierbij is er tegenopzichten van de Gaalxy A02 een flinke upgrade aanwezig.

Vooralsnog is het onduidelijk welke processor is toegevoegd aan de smartphone. Het gaat hierbij om een niet nader genoemde octa-coreprocessor. Verder komt de smartphone waarschijnlijk in drie verschillende configuraties, waaronder een variant met 3 GB ram met 32 GB opslag, 4 GB ram met 64 GB opslag of 4 GB ram met 128 GB opslag. Of en wanneer de smartphone ook naar Europa komt is vooralsnog onduidelijk.