Realme GT 2 Pro: Krachtige smartphone in 2022 op de markt

Realme heeft vandaag meer informatie vrijgegeven over de eerste high-end smartphone van het merk. De nieuwe GT 2 Pro is een high-end smartphone welke beschikt over krachtige specificaties.

Realme GT 2 Pro

Realme-ceo Sky Li heeft vandaag meer informatie vrijgegeven over de eerste high-end smartphone. De nieuwe smartphone heeft de naam GT2 Pro meegekregen en is zeker gezien de specificaties behoorlijk krachtig.

Naar verwachting beschikt de smartphone over de komende Snapdragon soc van Qualcomm. Het toestel zal draaien op Realme UI 3.0. Verder is er een 6,8-inch 120Hz amoledscherm aanwezig en is er 12GB LPDDR5-geheugen toegevoegd.

Er is achteraan plek voor drie cameralenzen. Het gaat daarbij om een 50 MP hoofdcamera, een 50 MP groothoekcamera en een 8 MP telecamera. Meer details over de camera is vooralsnog onduidelijk.

De smartphone wordt begin 2022 verwacht, specifieke details ontbreken vooralsnog.