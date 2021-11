Welke Apple-winkels zijn er in Nederland?

Tegenwoordig zijn er veel soorten Apple winkels in Nederland waar Apple producten verkocht zullen worden. Naast de welbekende Apple winkels is er ook veel aanbod via de bekendere webshops als Coolblue en bijvoorbeeld Bol.com. Maar wat is nu precies het verschil?

In Nederland zijn er vele Apple Premium Resellers welke zijn aangesloten bij Apple en de producten / accessoires mogen verkopen. In Nederland zijn er de volgende locaties:

Apple Stores

Apple Premium Resellers

Apple Authorized Resellers

Maar wat zijn nu de verschillen en waar is de beste mac winkel te vinden?

Apple Store

De Apple Store is volledig in beheer van Apple zelf en zijn te vinden in diverse toplocaties. Het gaat hierbij om Apple Stores in Amsterdam, Haarlem en Den Haag. In iedere Apple Store is de welbekende Genius Bar te vinden waar je direct terecht kunt voor vragen en problemen rondom Apple devices.

Medewerkers van de Apple Store zijn in dienst bij Apple.

Apple Premium Resellers – Wat is het?

Een Apple Premium Reseller verkoopt alleen Apple-producten en merken welke door Apple zijn goedgekeurd. Hierdoor zijn er strenge regels voor de medewerkers en het aanbod. De inrichting is vaak hetzelfde en ook voor de training ben je aangewezen op Apple medewerkers. Apple Premium Reseller’s zijn volledig zelfstandig en mogen de producten van Apple verkopen. Voordeel is wel dat er ook accessoires van andere merken ruim aanwezig zijn. In de Apple Premium Resellers is hierdoor een groot aanbod aan accessoires zoals bescherming en bijvoorbeeld audio producten. De prijs is te vergelijken met de Apple Store. Ook zaken als garanties zijn exact hetzelfde.

Apple Authorized Reseller?

Apple Authorized Resellers hebben veel weg van het Apple Premium Reseller concept alleen mogen Apple Autorized Resellers ook producten verkopen van andere merken zoals van concurrent Microsoft.

Waar beste koop?

De producten zijn zowel bij de Apple Store als Apple Premium Resellers hetzelfde idem als garantie en de prijs. Woon je in de buurt van een officiële Apple Store is dit waarschijnlijk de beste keus. Hier werken medewerkers van Apple zelf welke vaak over meer productkennis beschikken. Medewerkers van een Apple Authorized Reseller zijn opgeleid vanuit Apple en werken verder volledig zelfstandig.

Ga je alleen voor het product en is de kennis niet nodig? Vaak zijn er aanbiedingen bij bijvoorbeeld bij winkels als MediaMarkt en Coolblue. Wel belangrijk om altijd even goed te checken of het gaat om het juiste exemplaar en productiejaar. Check ook goed de garantievoorwaarden.