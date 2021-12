Tesla introduceert Cyberquad voor kinderen

In 2019 presenteerde CEO Elon Musk van Tesla de Cybertruck. De Cybertruck is nog altijd niet te verkrijgen, wel heeft Tesla inmiddels de Cyberquad geïntroduceerd welke speciaal is gericht voor kinderen.

Tesla Cyberquad

De kindvriendelijke versie van Tesla’s elektrische quad verscheen woensdagnacht in de webshop van Tesla. Volgens de website zal de Cyberquad verkocht worden voor 1.900 dollar en is hij geschikt voor kinderen van acht jaar of ouder.

De Cyberquad for Kids heeft een bereik van ongeveer 20 kilometer en haalt een topsnelheid van 16 kilometer per uur. Opladen gaat eenvoudig via een stekker in het stopcontact. De Tesla Cyberquad is helaas niet goedkoop. Voor een exemplaar betaal je 1.900 dollar. De levertijd is twee tot vier weken.