Cardano (ADA) eenvoudig kopen met iDeal – zo werkt het bij Bitvavo + kortingscode

In Nederland zijn er verschillende altcoins brokers en exchanges welke diverse crypto diensten aanbieden. Nederlandse exchanges hebben vaak het voordeel dat je eenvoudig kan betalen via iDeal. Hierdoor is het mogelijk om cryptocurrency snel, veilig en zonder teveel kosten te kopen. In onderstaand artikel alle informatie over het aankopen van Cardano (ADA) met iDeal.

Cardano (ADA) kopen met iDEAL

Cardano is in Nederland eenvoudig te koop met iDeal. Naast iDEAL is aanschaffen ook mogelijk met betaalmethodes zoals creditcard of via een bankoverschrijving.

Wat is Cardano

Cardano ADA is een open source Blockchain project, dat bestaat uit meerdere lagen. Het gaat hierbij om een afwikkelingslaag en de computationele laag. Sinds de laatste update zijn er smartcontract functionaliteiten toegevoegd aan het gehele Cardano (ADA) netwerk.

Cardano is ontstaan in 2015 en werd vervolgens in 2017 gelanceerd door de medeoprichter van Ethereum Charles Hoskinson.

Kopen bij Bitvavo

De gebruikersvriendelijke, voordelige en eenvoudige exchange Bitvavo heeft een uitgebreid aanbod cryptocurrency en tevens koppelingen met iDeal en Nederlandse bankoverschrijvingen. Bitvavo maakt het hierdoor makkelijk om te investeren in cryptocurrency. Volg de volgende stappen:

Stap 1: Aanmelden

Maak een gratis account aan waarmee het mogelijk is om in cryptovaluta te handelen. Een account registreren bij Bitvavo is eenvoudig en vrij snel te regelen. Wel zijn er extra verificatie stappen benodigd vanwege de Nederlandse wetgeving. Voor het aanmaken van een account klik op de link: Maak een account aan bij Bitvavo

Tip: De eerste 1000 euro is voor nieuwe klanten volledig gratis zonder transactiekosten en fees. Hierdoor is het niet nodig om transactiekosten te betalen. Om gebruik te maken van de actie is het een vereiste om je te registreren via deze speciale link. Vervolgens krijg je automatisch de voordelen aan het account gekoppeld.

Tip: Maak gebruik van de actie: 1000 euro gratis handelen op Bitvavo

Stap 2: Fondsen overmaken

Verifieer vervolgens de rekening en maak euro’s over naar uw Bitvavo wallet met een van de 8 ondersteunde betaalmethodes.

Stap 3: Kopen en handelen

Koop vervolgens Cardano (ADA), wanneer het tegoed is toegevoegd. Vervolgens heb je de mogelijkheid om de activa te bewaren in de Bitvavo wallet of gebruik een externe wallet.