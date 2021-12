Welke robotstofzuigers zijn er van Miele voor smart home?

Smarthome is populair en ook steeds meer robotstofzuigers verschijnen op de markt. De technieken gaan enorm snel waardoor de robotstofzuigers aanzienlijk zijn aangepast en tegenwoordig beschikken over krachtige en interessante functionaliteiten.

Tegenwoordig zijn ook de bekende merken zoals Miele actief aanwezig in de markt rond robotstofzuigers en is het niet alleen aangewezen op merken zoals iRobot. Laten we kijken naar de beste miele stofzuigers.

Heb je geen tijd om regelmatig met je stofzuiger een rondje door je huis te maken of heb je helemaal geen zin in deze klus? Dan is een robostofzuiger wellicht een perfect alternatief. Deze handige hulp neemt veel werk uit handen en werkt vaak volledig zelfstandig.

Miele scout

In de Miele Scout serie zijn er een drietal robotstofzuigers te vinden op de markt. Het gaat hierbij om de RX3 Runner, RX3 en Scout RX3 Home Vision HD. Vooral de Home Vision HD is interessant als het gaat om smarthome toepassingen.

De nieuwe generatie RX3 robotstofzuigers blinkt uit door innovatieve functies, uitstekend gebruiksgemak – en een aanzienlijke verbetering van de zuigkracht. Via de Miele Scout-app kan de robotstofzuiger gemakkelijk vanaf een smartphone worden bediend, inclusief handige functies. De Vision HD modellen beschikken tevens over een HD-camera welke beelden met een HD resolutie direct versturen.

Als we kijken naar de integraties zijn de systemen te koppelen met WiFi, Alexa en overige slimme smarthome integraties. Het stereocamerasysteem ziet kamers en objecten in 3D en kan vervolgens de maten en afstanden automatisch berekenen.

Onder de motorkap is er een krachtige 5200 mAh lithium-ionbatterij te vinden welke goed is voor 120 minuten aan reiniging. Het oplaadstation zal de RX3 automatisch weer bijladen voor de volgende sessie.

Vooral voor smarthome integraties is de Home Vision HD van Miele een interessante keus. Door de vele technische toevoegingen en vernieuwde sensoren is er een vrij stabiele herkenning van objecten.

Uiteraard zijn er een aantal tips van toepassing voor de keuze van een robotstofzuiger.

Stofallergie

Voor mensen met een stofallergie is het aangeraden om een robotstofzuiger te gebruiken met een HEPA 13 of 14 filter welke in staat is om de fijne stofdeeltjes weg te filteren.