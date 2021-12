Sim-only abonnement: meer dan de helft van de Nederlanders heeft dit!

In de eerste jaren na de introductie van de smartphone, volgden de ontwikkelingen in deze toestellen elkaar in rap tempo op. Nog steeds komen grote producenten als Apple en Samsung jaarlijks met een nieuw model op de markt. De noodzaak van jaarlijks van toestel wisselen is echter steeds minder groot; de verbeteringen zijn minder groot dan in het verleden. Nu gaat het vaak om een iets snellere processor, een kleine verbetering in de camera of een krachtigere accu. Tegelijkertijd zijn ook de kosten van een smartphone toegenomen. Je betaalt al snel meer dan duizend euro voor het nieuwste model. Voor veel consumenten reden om te kiezen voor sim-only abonnementen.

Tip: online simonly vergelijken is heel eenvoudig! Diverse websites tonen je op basis van je huidige verbruik binnen een minuut welke provider het beste aanbod doet.

Telefoonabonnement als lening geregistreerd bij BKR

Niet alleen het feit dat het al snel te duur wordt om jaarlijks een nieuw toestel te kopen, is een reden om voor een sim-only abonnement te kiezen. Een ander aspect wat meespeelt is het feit, dat een telefoonabonnement tegenwoordig gezien wordt als een lening. Let op, het gaat om het deel van het abonnement wat een aflossing is van het toestel. Voorheen werd dit als één geheel gezien, maar tegenwoordig splitst men het op. Het deel voor de aflossing van het toestel wordt bij het BKR geregistreerd, als de restwaarde van die lening meer dan 250 euro is. Dit kan in je nadeel zijn, wanneer je een hypotheek af wilt sluiten. Wanneer je niet voornemens bent binnenkort een nieuw huis te kopen speelt dit logischerwijs niet. Een BKR-registratie hoeft niet per definitie negatief te zijn.

Toestellen na twee jaar vaak nog niet kapot

Consumenten die wel voor het maandelijks afbetalen van hun mobiele telefoon kiezen, stappen vaak na twee jaar alsnog over op een sim-only abonnement. Waar men een paar jaar geleden direct een nieuw toestel kocht, gebeurt dat nu steeds minder vaak. Het past in het beeld dat de telefoons minder van elkaar verschillen, de technologische ontwikkelingen minder groot zijn en de prijs van smartphones is toegenomen. Door een sim-only abonnement af te sluiten kun je een of twee jaar langer sparen voor je volgende telefoon. Sim-only abonnementen zijn de laatste jaren steeds voordeliger geworden. Voor een paar tientjes per maand kun je onbeperkt bellen en mobiel internetten. Het gebruik van een online vergelijkingstool helpt je een abonnement te vinden die bij jouw verbruik past.