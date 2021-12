NL-Alert zal op 6 december worden getest via controlebericht

Aanstaande maanden, 6 december 2021, vindt er opnieuw een test plaatst van het NL-Alert systeem. Tijdens de test zal het NL-Alert gelijktijdig met het luchtalarm afgaan.

NL-Alert test op 6 december

Rond 12 uur is er een NL-Alert test gepland. De Nederland overheid test meermaals per jaar het systeem en zal een controlebericht versturen. Wanneer je een bericht zal ontvangen van NL-Alert weet je dat de smartphone correct is ingesteld voor Nl-Alert. Het testbericht ziet er op maandag 6 december zo uit:

NL-Alert 06-12-2021 12:00: TESTBERICHT. De overheid waarschuwt je tijdens noodsituaties via NL-Alert. Je leest dan wat je moet doen en waar je meer informatie kan vinden. Kijk op www.nl-alert.nl *** TEST MESSAGE Netherlands Government Public Warning System. No action required. More information: www.nl-alert.nl/english

Wat is NL-Alert?

NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid dat je waarschuwt en informeert over noodsituaties bij jou in de buurt. Denk aan een grote brand, rookwolk met giftige stoffen of terroristische aanslag. In een NL-Alert staat wat er aan de hand is, wat je moet doen en waar je meer informatie kunt vinden. Ontvang je een NL-Alert? Lees het bericht meteen, volg het advies op en informeer anderen.

Wanneer is de test?

Elk jaar op de eerste maandag in juni en december verzendt de overheid rond 12.00 uur een NL-Alert testbericht.