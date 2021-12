El Salvador koopt opnieuw 150 Bitcoin tijdens dip

El Salvador, heeft opnieuw tijdens de dip 150 Bitcoin gekocht. Eerder dit jaar heeft El Salvador Bitcoin als geldig betaalmiddel weten te accepteren, tijdens de dalingen grijp het land elke kans om meer munten te verwerven.Β

El Salvador just bought the dip! πŸ‡ΈπŸ‡» 150 coins at an average USD price of ~$48,670 πŸ₯³#BitcoinπŸŽ„ β€” Nayib Bukele πŸ‡ΈπŸ‡» (@nayibbukele) December 4, 2021

Bitcoin tijdens Dip

De president van het land, Nayib Bukele, kondigde aan dat het land 150 BTC kocht tegen de prijs van $ 48.670 per munt nadat BTC flink is gedaald. Na de aankoop van El Salvador heeft Bitcoin een koers weten te bereiken rond de $42.000. Hiermee is de daling een van de grootste sinds de afgelopen periode.

Met deze nieuwe aankoop heeft El Salvador al zo’n 1.370 Bitcoins in bezit. Inmiddels heeft de Bitcoin een waarde van $48,350.93