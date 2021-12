PlayStation Plus-games december 2021: Dit zijn de gratis games

Sony heeft de PS Plus-games van december bekendgemaakt. Vanaf 7 december zijn er 6 gratis games te verkrijgen via PlayStation Plus. Het aanbod is zowel voor de PlayStation 4 als PlayStation 5.

PlayStation Plus games december 2021

De games zijn beschikbaar in de periode 7 december en 3 januari. De VR-games waren vorige maand al beschikbaar, deze verdwijnen ook op 3 januari om plaats te maken voor nieuwe aanbod.

Het aanbod voor de maand december:

Godfall: Challenger Edition (PS5 en PS4)

(PS5 en PS4) Lego DC Super-Villains (PS4)

(PS4) Mortal Shell (PS4)

(PS4) The Persistence (PSVR)

(PSVR) The Walking Dead: Saints & Sinners (PSVR)

(PSVR) Until You Fall (PSVR)

Naast de gratis games zijn er nog meer voordelen verbonden aan een PlayStation Plus-abonnement. Leden krijgen ook exclusieve kortingen in de store en 100GB aan cloud-opslag.

De games van de maand november zijn nog tot en met 6 december te downloaden.