OnePlus 9 (Pro) ontvangt Android 12 en is beschikbaar voor installatie

OnePus rolt de Android 12-update met de vernieuwde OxygenOS 12-schil uit naar de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro. Android 12 brengt onder andere een vernieuwde Shelf, verbeteringen voor de dark modus en een aantal nieuwe functies gericht op Work-Life Balance-functies.

OnePlus 9 (Pro) en Android 12

De beta is al even geleden gestart. Inmiddels is OnePlus begonnen met de uitrol van Android 12 voor de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro. Android 12 brengt de nieuwe design-stijl met zizh mee welke veel weg heeft van Oppo’s ColorOS-software. Niet vreemd aangezien Oppo en OnePlus beide eigendom zijn van BBK Elektronics.

Update uitrol in fases

OnePlus maakt verder duidelijk op zijn forum dat de update gefaseerd wordt uitgerold. Hierdoor kan het voorkomen dat de update iets later zal verschijnen. De uitrol zal naar verwachting plaatsvinden rond het voorjaar van 2022.

Na de OnePlus 9 en 9 Pro ontvangen naar verwachting ook de oudere toestellen in de OnePlus reeks de nieuwe Android 12 update.