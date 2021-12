Xiaomi 12 beschikt over Snapdragon 8 Gen 1-chipset

Qualcomm heeft vorige week de nieuwe chipset voor de volgende generatie chipset voor de smartphones onthuld. Het gaat hierbij om de nieuwe Snapdragon 8 Gen 1 chip. De nieuwe chip zal volgend jaar onder andere gebruikt worden voor de nieuwe Galaxy S22. Ook Xiaomi zal de chip gaan gebruiken in de Xiaomi 12.

Lancering Xiaomi 12

Het Chinese bedrijf kondigde op Twitter aan dat zijn Xiaomi 12-serie “binnenkort beschikbaar komt” en laat hierbij weten dat het gaat om de eerste smartphone ter wereld welke beschikt over de Snapdragon 8 Gen 1 chipset.

Als we enkele bronnen mogen geloven zal er nog in december een aankondiging gaan plaatsvinden. De wereldwijde releasedatum zal naar verwachting ergens in het eerste kwartaal van 2022 gepland staan.

Xiaomi zal de Xiaomi 12 serie voorzien van de Xiaomi 12, 12 Pro, 12 Ulta en de Lite voor de budgetgerichte consumenten.

Geruchten Xiaomi 12

Meer informatie is vooralsnog nog niet duidelijk over de chipset. Wel is inmiddels al opgedoken dat de Xiaomi 12 mogelijk ook beschikt over een ISOCELL HP1 hoofdcamera van Samsung. Het gaat hierbij om een 200 MP-sensor.

Meer informatie zien we mogelijk tegen het einde van de maand in de eerste aankondiging vanuit Xiaomi.