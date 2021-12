Formule 1 Dubai: Dit weekend gratis te bekijken in heel Nederland

Ziggo maakt de Ziggo Sport uitzendingen van dit weekend voor heel Nederland gratis toegankelijk rondom de ontknoping van het Formule 1 seizoen. Huishoudens zonder Ziggo abonnement kunnen het raceweekend geheel gratis bekijken.

Zondag staat de laatste race van het jaar op de planning. De strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton is ongekend spannend. Beide staan exact gelijk in het kampioenschap. Wie de race weet te winnen heeft de wereldkampioen titel in handen.

Wanneer gratis?

Van vrijdag 10 december tot en met maandag 13 december zijn alle vrije trainingen, de kwalificatie en de race van de Grand Prix van Abu Dhabi in alle Nederlandse tv-huishoudens gratis te zien. Via kanaal 14 zijn alle uitzendingen gratis te bekijken of via de kanalen van Ziggo Sport Totaal.

Ziggo laat het volgende weten:

“Spannender dan de race komende zondag wordt het niet. Van zo’n unieke sportgebeurtenis moet heel Nederland kunnen meegenieten. Vandaar dat wij besloten hebben het raceweekend voor iedereen beschikbaar te maken. Wat een geweldig seizoen is het tot nu toe geweest en wat kijken we uit naar de beslissing zondag”.

Welke zender is de Formule 1?

Welke zender voor KPN?

Voor KPN is de uitzending gratis te bekijken via de zender 233.

Hoe laat begint de Grand Prix van Abu Dhabi?

Hieronder vind je de Nederlandse tijden waarop de uitzendingen van de vrije trainingen, kwalificatie en de race in Abu Dhabi starten.

Vrijdag 10 december:

10.25 uur F1 GP Abu Dhabi: Vrije training 1

13.55 uur F1 GP Abu Dhabi: Vrije training 2

22.30 uur Formule 1 Café

Zaterdag 11 december:

10.55 uur F1 GP Abu Dhabi: Vrije training 3

13.15 uur F1 GP Abu Dhabi: Kwalificatie – start om 14:00 uur

Zondag 12 december:

12.00 uur F1 GP Abu Dhabi: Race – start om 14:00 uur

Rechten 2022

In het jaar 2022 zullen de rechten in handen zijn van Nordic Entertainment Group (NENT). Hiermee is dit tevens de laatste race welke uitgezonden zal worden via Ziggo.