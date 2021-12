Abonnement voor TomTom Go app flink duurder

Jaren geleden was TomTom marktleider als het gaat om de losstaande navigatiesystemen. Inmiddels zijn de meeste systemen vervangen voor een smartphone via een app.

TomTom-app

TomTom heeft nog altijd een flinke doelgroep welke gebruik maakt van de navigatiesystemen als TomTom Go-app voor de smartphones. Echter is er vooral concurrentie met de gratis alternatieven als Google Maps.

TomTom navigatie flink duurder

De TomTom Go-app vereist een losstaand abonnement. Deze week heeft de provider de abonnementsprijzen flink verhoogd.

Het abonnement met een looptijd van één maand voor Tomtom Go kost in de toekomst 7,99 euro, voorheen was de prijs 1,99 euro. Hiermee is de prijs verviervoudigd. De overige abonnementsvormen van de TomTom Go app zijn minder hard gestegen.

Voor een abonnement met de looptijd van drie maanden betaal je nu 13,99 euro in plaatst van 4,99 euro. Het jaarabonnement stijgt in prijs van 12,99 euro naar 39,99 euro gegaan en is hiermee drie keer duurder.

Of de abonnementskosten alleen worden aangepast voor de nieuwe abonnees is vooralsnog onduidelijk.

TomTom GO Navigation downloaden

TomTom GO navigatie is te downloaden vanuit de Google Play en iOS store.