OnePlus trekt Android 12-update voor OnePlus 9 en 9 Pro terug

OnePlus stopt per direct met de uitrol van de Android 12 update voor de OnePlus 9 en 9 Pro smartphone. Na de release van de nieuwe update zijn er technische problemen opgedoken. De smartphone fabrikant belooft ‘zo snel mogelijk’ een nieuwe verbeterde versie uit te brengen.

Android 12 voor OnePlus 9 en 9 Pro

OxygenOS is de nieuwe versie welke over de basis beschikt over Android 12. Na de release eerder deze week verschenen er technische problemen. Ook is er veel kritiek ontstaan op de ColorOS toevoeging.

Visuele toevoegingen

De negatieve reacties richten zich hiermee op bugs en ook een groot deel visueel. OnePlus legt een eigen schil over Android heen. OxygenOS 12 neemt veel elementen over van ColorOS.

De komende maanden zal de update ook verschijnen voor de oudere OnePlus smartphones, waaronder de OnePlus 8 en OnePlus Nord 2 toestellen.