Shiba Inu toegevoegd aan cryptocurrency exchange Bitstamp

De hype achter meme-cryptocurrencies is de laatste weken weer iets afgenomen. De Dogecoin-rivaal Shiba Inu (SHIB) is de laatste weken op meerdere exchanges toegevoegd. Inmiddels heeft Shiba Inu een vermelding verkregen voor de exchange Bitstamp. Interessant is hierbij dat Dogecoin niet is toegevoegd aan de exchange.

Bitstamp en Shiba Inu

Volgens de officiële aankondiging van Bitstamp zijn er een aantal handelopties toegevoegd. Gebruikers kunnen hierdoor SHIB handelen tegen de Amerikaanse dollar en de euro. Het gaat hierbij om de vermeldingen, SHIB/USB en SHIB/EUR. Vanaf 8 december zijn de storingen toegevoegd aan het platform.

Bitstamp en DOGE

Bitstamp is een van de eerste cryptocurrency-exchanges en bestaat al sinds 2011. Bitstamp heeft in het verleden vrij weinig altcoins toegevoegd en is vooral gericht op de naleving van de regelgeving. De populaire memecoin DOGE is nooit toegevoegd op het platform en is eerder geweigerd.

Shiba Inu is een van de populairste altcoins welke een behoorlijke hype heeft weten te bereiken de afgelopen maanden.