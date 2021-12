De mogelijkheden van een slimme deurbel

De laatste jaren is de slimme deurbel in populariteit toegenomen. Een deurbel met camera geeft verschillende mogelijkheden en geven bijvoorbeeld toevoegingen welke bijdragen aan de veiligheid.

Wat is een slimme deurbel?

Een video deurbel is een slimme deurbel welke connectiviteit heeft met internet en gekoppeld kan worden via een app of integraties met smarthome.

Een slimme deurbel werkt bijna hetzelfde als een ‘gewone’ deurbel, maar bij een slimme deurbel ontvang je een melding – waarmee je direct kan zie wanneer er iemand aanbelt. Ook wanneer je niet thuis bent kun je via de app op je smartphone communiceren. Zolang je smartphone is verbonden met het internet weet je altijd wie er voor de deur staat.

Extra beveiliging voor je woning

Een slimme deurbel is niet alleen een deurbel maar geeft ook mogelijkheden voor de beveiliging. Hierbij is de slimme deurbel ook een beveiligingscamera. Een aantal geavanceerde modellen geven de mogelijkheid om via bewegingsdetectie beelden op te nemen en hebben tevens slimme detecties.

Koppeling met smart home

Een video-deurbel is eenvoudig te integreren met slimme apparaten in huis. Hierbij is het bijvoorbeeld mogelijk om de camera te koppelen aan een slimme speaker of een automatisch slot.

Welke video deurbel moet ik kopen?

Er zijn talloze keuzes en mogelijkheden. Er zijn draadloze deurbellen en bedrade deurbellen tevens als met video bellen of zonder. Ook als we kijken naar de verplichte abonnementen zijn er verschillen.

Draadloos of deurbel met draad

Video deurbellen zijn er met of zonder bedrading. Het voordeel van een bedrade aansluiting is dat er geen accu benodigd is. Draadloze oplossingen beschikken over batterijen of hebben een verwisselbare accu. Wanneer de bedrading al aanwezig is – heeft bedrading vaak de voorkeur.

Extra functies

Een aantal modellen vereisten een abonnement voor geavanceerde functionaliteiten. Goed om vooraf te bepalen welke functionaliteiten zijn toegevoegd zonder abonnement.

Als we kijken naar Ring is een abonnement vereist om beelden terug te kijken. Met het Basic abonnement is het mogelijk om beelden 30 dagen terug te kijken. Uiteraard zijn er ook alternatieven waarbij geen abonnement vereist is.